ИА «Ореанда-Новости» Кабмин одобрил законопроект, запрещающий курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передаёт ТАСС.

Парламентарий отметил, что при полном одобрении этого закона на все эти приспособления для курения будет распространяться такие же правила, что и на обычные сигареты.

Минздрав ранее также поддержал этот законопроект, отметив, что кальяны могут вызвать инфекцию, а вейпы и электронные сигареты приводят к проблемам в сердечно-сосудистой системе.