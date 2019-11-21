ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с разработанным министерством экономики России проектом плана работы правовой комиссии по экономическому развитию, в течение первого года граждане должны внести в систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), почти 1 триллион рублей.

Согласно документу, объём пенсионных взносов в системе увеличится с 0,96 триллиона рублей в 2021 году до 1,54 триллиона в 2022-м, 2,2 триллиона в 2023-м и 3 триллионов в 2024 году. По прогнозу чиновников, ежегодный приток средств в негосударственные пенсионные фонды на ГПП составит 0,6–0,8 триллиона рублей в 2022–2024 годах.

При этом запланировано увеличение зарплатного фонда с 29,5 триллиона рублей в 2022 году до 34,1 триллиона в 2024-м. В соответствии с планом, граждане будут добровольно отчислять в среднем 2–2,3 % от своих заработных плат.