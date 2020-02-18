Рабочая группа должна представить изменения до 2 марта этого года.Предоположительно, что со 2 марта по 9 марта включительно члены рабочей группы будут обсуждать поправки в Конституцию вместе с экспертами.Стоит отметить, что проект новой Конституции был принят в первом чтении единогласно 23 января этого года. Первоначально планировалось представить вносимые изменения до 11 февраля, но Правительство России перенесло крайний срок на 14 февраля. Теперь крайний срок продлили ещё на 2 недели.