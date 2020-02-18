18.02.2020, 08:32
Правительство продлило срок внесения поправок в Конституция второй раз
ИА «Ореанда-Новости». Правительство России продлило крайний срок внесения поправок в Конституция во второй раз. Рабочая группа должна представить изменения до 2 марта этого года.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, проект нового основного свода российских законов с изменениями может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предоположительно, что со 2 марта по 9 марта включительно члены рабочей группы будут обсуждать поправки в Конституцию вместе с экспертами.
Стоит отметить, что проект новой Конституции был принят в первом чтении единогласно 23 января этого года. Первоначально планировалось представить вносимые изменения до 11 февраля, но Правительство России перенесло крайний срок на 14 февраля. Теперь крайний срок продлили ещё на 2 недели.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, проект нового основного свода российских законов с изменениями может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предоположительно, что со 2 марта по 9 марта включительно члены рабочей группы будут обсуждать поправки в Конституцию вместе с экспертами.
Стоит отметить, что проект новой Конституции был принят в первом чтении единогласно 23 января этого года. Первоначально планировалось представить вносимые изменения до 11 февраля, но Правительство России перенесло крайний срок на 14 февраля. Теперь крайний срок продлили ещё на 2 недели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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