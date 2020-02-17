17.02.2020, 13:19
Правительство прокомментировало мнение судьи КС в отношении правопреемства
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве России прокомментировало мнение судьи Конституционного Суда в отношении правопреемства.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Константин Араноский высказал своё личное мнение. Это не означает, что Правительство России поддерживает данную точку зрения. Комментарии в данном случае будут лишними. Песков отметил, что Россия всё равно де-юре и де-факто является правопреемницей СССР.
Стоит отметить, что личное мнение судьи Арановского ранее был раскритиковано заместителем председателя комитета Государственной думы по градостроительству Михаилом Емельяновым. По его словам, судья просто объединил понятия «правопреемства» и «политического режима», что совершенно недопустимо в юриспруденции.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Константин Араноский высказал своё личное мнение. Это не означает, что Правительство России поддерживает данную точку зрения. Комментарии в данном случае будут лишними. Песков отметил, что Россия всё равно де-юре и де-факто является правопреемницей СССР.
Стоит отметить, что личное мнение судьи Арановского ранее был раскритиковано заместителем председателя комитета Государственной думы по градостроительству Михаилом Емельяновым. По его словам, судья просто объединил понятия «правопреемства» и «политического режима», что совершенно недопустимо в юриспруденции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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