ИА «Ореанда-Новости». Кабмин расширил перечень заболеваний, лекарства для лечения которых, будет закупать государство. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В постановлении уточняется список лекарств, которые будут закупаться за счёт федерального бюджета. Так, в перечень редких заболеваний внесли апластическую анемию неуточненную, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Ранее комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству были одобрены поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за продажу лекарств по завышенным ценам. Штраф за данное правонарушение составит от 250 до 500 тысяч рублей.