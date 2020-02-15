15.02.2020, 11:29
Правительство разработало тезисы для привлечения россиян в голосовании по Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Члены российского правительства разработали тезисы, которые смогут привлечь россиян к голосованию по изменениям в Конституции России.
Основным тезисом является «уважение к мнению народа». Как дополнительные слоганы будут использоваться «обновление власти», «сопричастность к историческому событию», «сохранение территориальной целостности» и «заложенные в поправках социальная справедливость».
По предварительным подсчётам, на голосование должны прийти около 60% населения России, которые являются совершеннолетними на момент голосования. Чтобы поднять процент посещаемости голосования было принято решение о формировании тезисов, которые будут применяться в привлечении россиян.
Основным тезисом является «уважение к мнению народа». Как дополнительные слоганы будут использоваться «обновление власти», «сопричастность к историческому событию», «сохранение территориальной целостности» и «заложенные в поправках социальная справедливость».
По предварительным подсчётам, на голосование должны прийти около 60% населения России, которые являются совершеннолетними на момент голосования. Чтобы поднять процент посещаемости голосования было принято решение о формировании тезисов, которые будут применяться в привлечении россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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