ИА «Ореанда-Новости» . Председатель российского кабмина Михаил Мишустин заявил о намерении властей поддержать безработных граждан, если они откроют собственные дела. Об этом премьер-министр заявил на совещании правительства 21 марта.

В рамках обсуждения вопроса о мерах смягчения влияния на экономику сложившейся в мире ситуации, председатель правительства РФ заявил, что кабмин планирует поддерживать безработных людей в случае открытия ими бизнеса. Кроме того, Мишустин отметил, что власти собираются сформировать дистанционную профессиональную подготовку и переподготовку кадров с выплатой стипендий и возместить некоторые расходы работодателям, которые трудоустраивают новых работников.