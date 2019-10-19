ИА «Ореанда-Новости» Правительство России разработало отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предусматривает ограничение участия иностранцев в отношении голосующих акций. Министры заявили о поддержке проекта закона с учётом замечаний, то есть при установлении лимита на уровне 50 % за вычетом одной акции.

Депутат Государственной думы Антон Горелкин, который инициировал данное нововведение, заявил, что «официальный отзыв ещё не поступил». «То, что правительство концептуально поддержало, – это хорошие новости. Изначально многие в правительстве концепцию поддерживали, некоторые – нет. Но 50 %, или 80 %, или что-то ещё, будем обсуждать в формате рабочей группы и в рамках профильного комитета», – сказал парламентарий.

Изначально Горелкин предложил установить лимит на уровне 20 % акций, отметив, что в настоящее время новация ориентирована в первую очередь на ситуацию с компанией «Яндекс».