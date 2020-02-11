11.02.2020, 09:58
Правительство России обсуждает вопрос о снижении страховых взносов
ИА «Ореанда-Новости». Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным обсуждает вопрос о снижении ставки страховых взносов с заработных плат работников.
В настоящее время ставка страховых взносов равна 30%. В правительстве рассматривается возможность снижения ставки без ущерба для государственного бюджета. На данный момент был предложен вариант снижения ставки страховых взносов до 23-25% от суммы зарплаты. Но также правительство отмечает, что пониженная ставка скорее всего не будет применяться в отношении высоких заработных плат.
Данный вопрос уже поднимался Дмитрием Медведевым в 2017 и 2018 годах. Но правительство так и не решило тогда, чем компенсировать потери фондов.
В настоящее время ставка страховых взносов равна 30%. В правительстве рассматривается возможность снижения ставки без ущерба для государственного бюджета. На данный момент был предложен вариант снижения ставки страховых взносов до 23-25% от суммы зарплаты. Но также правительство отмечает, что пониженная ставка скорее всего не будет применяться в отношении высоких заработных плат.
Данный вопрос уже поднимался Дмитрием Медведевым в 2017 и 2018 годах. Но правительство так и не решило тогда, чем компенсировать потери фондов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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