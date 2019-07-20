ИА «Ореанда-Новости» Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий создание портала, на котором будут аккумулироваться данные обо всех гражданах. Функции по формированию и наполнению сайта будут возложены на сотрудников Федеральной налоговой службы.

В настоящее время в стране нет централизованного информационного ресурса, который дал бы возможность получить полноценные и достоверные сведения о том или ином физическом лице. На сайте кабинета министров указано, что федеральный сайт с информацией о гражданах необходим «для создания системы учёта сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц».

Запланировано, что в случае принятия данного закона повысятся скорость принятия и качество решений в сфере государственного и муниципального управления, уровень информационной открытости и прозрачности системы.

Сами россияне смогут узнать, какими именно сведениями о них располагают государственные органы.