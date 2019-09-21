ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте правительства России появилось сообщение о том, что министры одобрили законопроект, предусматривающий выделение субъектам Федерации субсидий на социальные доплаты неработающим пенсионерам.

Речь идёт о проекте закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи». Теперь документ в соответствии с законодательством будет вынесен для рассмотрения депутатами Государственной думы.

В правительственном сообщении указано, что данный проект ориентирован на повышение эффективности и обеспечение своевременности предоставления целевой финансовой помощи российским регионам на обеспечение указанного вида социальных доплат.