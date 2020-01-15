ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось».

Глава государства добавил, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объёме.