ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в рамках так называемой регуляторной гильотины, подразумевающей пересмотр действующих нормативно-правовых актов, в России могут быть отменены несколько старейших профессиональных праздников. В частности, могут быть признаны утратившими силу акты советского правительства, в свой время учредившие День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Ранее в пресс-службе министерства юстиции сообщили, что с 1 февраля 2020 года могут быть отменены более 20 тысяч нормативно-правовых актов СССР и РСФСР, принятых в период с 1917 по 1991 год. Перечень таких документов должен быть подготовлен в срок до 15 ноября. Заинтересованные министерства и ведомства обязаны внести соответствующие предложения в срок до 10 октября.