ИА «Ореанда-Новости». Правительством был утверждён перенос выходных дней в будущем году.



Из документа, опубликованного на официальном сайте кабинета министров, следует что в новогодние праздники граждане Российской Федерации будут отдыхать десять дней подряд, в мае - дважды по несколько дней. Также в документе отмечается, что выходные дни - 5 и 6 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 2 и 3 мая, а 23 февраля, которое выпадает на субботу, будет перенесено на 10 мая.



Из документа, опубликованного на официальном сайте кабинета министров, следует что в новогодние праздники граждане Российской Федерации будут отдыхать десять дней подряд, в мае - дважды по несколько дней. Также в документе отмечается, что выходные дни - 5 и 6 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 2 и 3 мая, а 23 февраля, которое выпадает на субботу, будет перенесено на 10 мая.

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества россияне будут отдыхать два дня - 23 и 24 февраля, на Международный женский день - с 8 по 10 марта. В последнем месяце весны граждан Российской Федерации ждут пять выходных подряд - с 1 по 5 мая, а затем ещё четыре нерабочих дня в честь Дня Победы - с 9 по 12 мая.













Также выходным будет День России - 12 июня. В ноябре россиян вновь ждут небольшие каникулы - три выходных в честь Дня народного единства - со 2 по 4 ноября.

По мнению советника Института современного развития Никиты Масленникова, число нерабочих праздничных дней слишком велико, что может навредить экономике государства. Он считает, что количество выходных необходимо сократить вдвое.



Он подчёркнул, что эта тема требует серьёзного обсуждения. Никита Масленников утверждает, что российский народ слишком расточителен в своём времени, которого и без того недостаточно для обеспечения роста ВВП “около 3%” в ближайшие три года. Эксперт отмечает, российская сторона может “экономически опоздать, потому что весь остальной мир резко уйдёт вперёд, а мы так и останемся в своем полутора- двухпроцентном гетто”.





Советник Института современного развития считает, что граждане Российской Федерации много отдыхают и расслабляются, хотя задачи Москвы, включая “национальные цели до 2024 года требуют гораздо большей собранности, ответственности, целеустремлённости”.





С мнением Никита Масленникова не согласился член Совета Федерации Игорь Фомин. По его словам, нет прямой зависимости производительности труда от праздничных каникул. Он подчеркнул, что для того, чтобы повысить производительность нужно развивать современные технологии.



