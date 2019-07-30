ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждается перечень потенциально опасных пород собак. Документ опубликован на сайте кабмина.

12 пород собак, а также их метисы включены в список. К потенциально опасным породам относятся собаки, у которых на генетическом уровне доминирующими являются качества агрессии и силы, представляющие опасность для человека. Также в список включены породы, которые используются для травли или же аборигенные породы, которым не прививалась селекционным методом лояльность к человеку.

В список вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.