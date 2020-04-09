ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин выделил Роспотребнадзору более 803 миллионов рублей на допвыплаты сотрудника, которые работают в условиях распространения коронавируса, пишет RT.



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Ранее президент России Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Так, врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медперсонал – по 50 тысяч рублей, а младший – по 25 тысяч рублей.