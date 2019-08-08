ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин решил выделить из резервного фонда около 6 миллиардов рублей на тушение природных пожаров, пишет «Коммерсант».



Премьер Дмитрий Медведев отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В правительстве отметили, что тушить пожары будут самолёты МЧС и Минобороны, будет подключена и другая необходимая техника.



Медведев также добавил, что ещё 600 миллионов рублей будет выделено Амурской области, которая пострадала из-за паводка.