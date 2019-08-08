08.08.2019, 16:55
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин решил выделить из резервного фонда около 6 миллиардов рублей на тушение природных пожаров, пишет «Коммерсант».
Премьер Дмитрий Медведев отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В правительстве отметили, что тушить пожары будут самолёты МЧС и Минобороны, будет подключена и другая необходимая техника.
Медведев также добавил, что ещё 600 миллионов рублей будет выделено Амурской области, которая пострадала из-за паводка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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