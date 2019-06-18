ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом реформированию системы выплат по уходу за ребёнком, выступил с инициативой увеличить размер пособия на детей от 1,5 до 3 лет до величины прожиточного минимума.

Премьер-министр назвал существующее пособие, размер которого составляет в 50 рублей, «историческим» и «очень маленьким», напомнив, что оно появилось в 1994 году в качестве временной меры и на протяжении четверти века ни разу не индексировалось. «Конечно, её размер вызывает у людей только недоумение и обиду, – сказал Медведев. – Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно».

Глава кабинета министров проинформировал, что Минтруд, Минфин и Минэкономразвития выступили с предложением выплачивать данное пособие в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации, однако только лишь тем семьям, чей доход «ниже установленного уровня, который требует отдельного расчёта».

По итогам встречи Медведев планирует составить предложение для президента Владимира Путина.