ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал распоряжение министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли и министерству экономического развития изучить вопрос об обязательном приёма магазинами торговых сетей пустых бутылок, причём это касается как стеклянной, так и пластиковой посуды.

Авторами инициативы являются представители политической партии «Справедливая Россия». Заместитель главы парламентской фракции Олег Нилов сообщил, что предполагаемая цена составляет 5–7 рублей за бутылку. Политик ссылается на опыт других стран, где до 80 % отходов направляется на вторичную переработку.

В срок до 15 июня кабинет министров должен представить в Государственную думу соответствующие предложения.