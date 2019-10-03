ИА "Ореанда-Новости". Кабинет министров одобрил проект Сетевого университета СНГ.

Соответствующее соглашение о будущем создании Сетевого университета Содружества Независимых Государств планируется подписать на следующем заседании совета глав правительств СНГ. На данный момент в проект учебного заведения вошли 38 вузов, из которых 14 российских.

Сетевой университет будет включать в себя несколько образовательных организаций из разных стран, которые объединятся для эффективной реализации принятых совместно программ обучения и взаимного использования образовательных ресурсов друг друга.

Управлять будущим университетом планируется с помощью специального координационного совета. Обучение по совместным образовательным программам должно быть русскоязычным.