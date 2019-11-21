21.11.2019, 21:40
Правительству предложили не наказывать предприятия с помощью дополнительных налогов
ИА «Ореанда-Новости». Правительству предложили не наказывать предприятия с помощью дополнительных налогов. Такая идея была высказана рабочей группой по решению системных проблем бизнеса в России.
По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в законодательстве необходимо изменить статью 54.1 Налогового кодекса РФ. Специалисты рабочей группы предлагают ввести понятие «налоговой реконструкции». То есть, если фирма самостоятельно скорректировала налоговую декларацию и уплатила налог, то не стоит наказывать её дополнительными начислениями по налогам.
С 2017 года, когда статья 54.1 НК РФ вступила в силу, доначисления налогов носят штрафной характер. ФНС обычно подходит к вопросу формально, а суд принимает сторону налоговых органов. В реальной деятельности очень часто от этого страдают добропорядочные налогоплательщики, которые допустили счётную ошибку при заполнении декларации или из-за невнимательности.
По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в законодательстве необходимо изменить статью 54.1 Налогового кодекса РФ. Специалисты рабочей группы предлагают ввести понятие «налоговой реконструкции». То есть, если фирма самостоятельно скорректировала налоговую декларацию и уплатила налог, то не стоит наказывать её дополнительными начислениями по налогам.
С 2017 года, когда статья 54.1 НК РФ вступила в силу, доначисления налогов носят штрафной характер. ФНС обычно подходит к вопросу формально, а суд принимает сторону налоговых органов. В реальной деятельности очень часто от этого страдают добропорядочные налогоплательщики, которые допустили счётную ошибку при заполнении декларации или из-за невнимательности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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