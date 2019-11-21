По словам, в законодательстве необходимо. Специалисты рабочей группы предлагают ввести понятие. То есть, если фирма самостоятельно скорректировала налоговую декларацию и уплатила налог, то не стоит наказывать её дополнительными начислениями по налогам.С 2017 года, когда статья 54.1 НК РФ вступила в силу, доначисления налогов носят штрафной характер. ФНС обычно подходит к вопросу формально, а суд принимает сторону налоговых органов. В реальной деятельности очень часто от этого, которые допустили счётную ошибку при заполнении декларации или из-за невнимательности.