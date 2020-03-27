ИА «Ореанда-Новости». Глава проекта «Трезвая Россия» предложил ограничить продажу алкоголя до одного литра на человека на фоне коронавируса. Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил соответствующее обращение премьер-министру России.

Хамзаев обратил внимание, что ВОЗ призвала отказаться от употребления спиртных напитков на время борьбы с инфекцией. Он отметил, что правительство может ограничить продажу алкоголя вплоть до полного запрета, однако пока предложил ввести особый режим продаж до первого мая – не более 1 литра алкоголя крепче 9 градусов на человека единовременно.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.