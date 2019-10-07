ИА «Ореанда-Новости». Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад заявил, что в его адрес поступают угрозы расправой, пишет «МК».



Бенсаад по этому поводу обратился в СМИ и к юристам. По его словам, «чёрные риелторы» хотят отобрать у него квартиру в центре столицы. Квартира находится в районе метро «Китай-город», её площадь – около 80 метров. Оценочная стоимость – 30 миллионов рублей.



Бенсаад рассказал, что квартиру Сталин подарил Юлии Мельцер, жене Якова Джугашвили — старшего сына советского лидера. Затем квартирой владела Галина Джугашвили, дочь Мельцер. В 1970 году она вышла замуж за эксперта ООН по ЧС Хосина Бенсаада, у них родился сын Селим. Пара практически не жила вместе.



Бенсаад рассказал, что и его и семью доминают звонками, а также подбрасывают в почтовый ящик записки с угрозами.