ИА «Ореанда-Новости». Финляндия будет включена в список стран, имеющих право на бесплатную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По словам генерального консула Министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминена, такие документы значительно облегчат поездки граждан Финляндии. В то же время, детали визового плана пока недоступны, добавил он.

Такие «виртуальные» документы начнут оформляться в октябре этого года. Об этом сказано в указе президента, который вступил в силу со дня его официального опубликования. Следует отметить, что консульский сбор за электронные визы не взимается. Система бесплатных электронных виз позволит туристам из Финляндии приезжать в город и область на 8 дней.