ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы прокомментировали попытку суицида Олега Соколова, сообщает деловая газета «Взгляд».

Следственный эксперимент проводился в прошлую пятницу, 15 ноября. Историк Соколов был одет в шлем и бронежилет. После того, как подозреваемого доставили на место убийства и сняли с него наручники, преподаватель СПбГУ попытался схватить кортик, который лежал на столе в квартире. Сотрудники МВД быстро среагировали и не дали совершить Олегу Соколову попытку самоубийства.

Сейчас научный сотрудник СПбГУ находится под охраной в следственном изоляторе «Кресты».