Следственный эксперимент проводился в прошлую пятницу,. Историк Соколов был одет в шлем и бронежилет. После того, как подозреваемого доставили на место убийства и сняли с него наручники, преподаватель СПбГУ, который лежал на столе в квартире.и не дали совершить Олегу Соколову попытку самоубийства.Сейчас научный сотрудник СПбГУ находится под охраной в следственном изоляторе «Кресты».



