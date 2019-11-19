19.11.2019, 14:45
Правоохранительные органы прокомментировали попытку суицида Олега Соколова
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы прокомментировали попытку суицида Олега Соколова, сообщает деловая газета «Взгляд».
Следственный эксперимент проводился в прошлую пятницу, 15 ноября. Историк Соколов был одет в шлем и бронежилет. После того, как подозреваемого доставили на место убийства и сняли с него наручники, преподаватель СПбГУ попытался схватить кортик, который лежал на столе в квартире. Сотрудники МВД быстро среагировали и не дали совершить Олегу Соколову попытку самоубийства.
Сейчас научный сотрудник СПбГУ находится под охраной в следственном изоляторе «Кресты».
Следственный эксперимент проводился в прошлую пятницу, 15 ноября. Историк Соколов был одет в шлем и бронежилет. После того, как подозреваемого доставили на место убийства и сняли с него наручники, преподаватель СПбГУ попытался схватить кортик, который лежал на столе в квартире. Сотрудники МВД быстро среагировали и не дали совершить Олегу Соколову попытку самоубийства.
Сейчас научный сотрудник СПбГУ находится под охраной в следственном изоляторе «Кресты».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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