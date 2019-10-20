ИА «Ореанда-Новости». Об этом 20 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Дамба, которую прорвало в Красноярском крае 19 октября, принадлежала компании ООО «Сисим». Директором организации числится Ковальков Максим. По данным источника из правоохранительных органов, его уже задержали.

В СК возбудили уголовное дело, так как предположительно, были нарушены правила безопасности при проведении работ. В офисе компании прошли обыски, в ходе которых была изъята необходимая на данном этапе расследования документация. Кроме того, сотрудники органов получили личные дела всех работников организации.

Ранее Ростехнадзор сообщал, что данная дамба нигде не зарегистрирована. Она строилась для временной работы. Однако, дома рабочих, которые затопило в результате прорыва, были построены с нарушением.