ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает руководитель юрдепа фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров, в Московском СИЗО №1 «Матросская тишина» начали появляться жалобы на симптомы ОРВИ. Анонимно было подано 2 заявления, судя по которым, уже у около 40 заключённых повышена температура и кашель. При этом больные не утверждают, что у них COVID-19, у них может быть и ОРВИ. Дело в том, что им не предоставляют медицинскую помощь, их не тестируют на пневмонию и не осматривают врачи.



К тому же, в самой ФСИН отрицают фиксирование каких-либо заболеваний в следственных изоляторах столицы. Ранее 18 марта ФСИН запретила свидания с посетителями, а после — и с адвокатами. Несколько раз в службе отчитывались о количестве больных, последний раз — 26 марта. 31 марта Роспотребнадзор обязал провести необходимые анализы на COVID-19 у всех тех, у кого имеются симптомы ОРВИ.