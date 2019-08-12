ИА "Ореанда-Новости" Как сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, он готов заплатить 100 тысяч рублей за сведения о личности росгвардейца, который при задержании девушки нанёс ей удар в живот.

По информации СМИ, пострадавшую зовут Дарья Сосновская. На имеющейся видеозаписи, снятой очевидцами, видно, как двое полицейских ведут её, а затем один из них бьёт девушку в живот.

По словам Чикова, Сосновскую выпустили из ОВД и обязали явиться в суд 13 августа.

Всего на акции в Москве 10 августа было задержано 235 человек.