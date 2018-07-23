ИА «Ореанда-Новости». Ресурс Global Slavery Index сообщил о последних подсчётах о количестве «современных рабов» в России и других странах. Так по данным правозащитников, в России в 2017 году в современном рабстве находилось около 800 тысяч людей. «Современные рыбы» используются в строительстве, сельском хозяйстве и секс-индустрии, также к ним относят людей, вступивших в брак по принуждению.



Фонд Walk Free подготовил отчёт Global Slavery Index, где говорится о том, что в России в рабах находится не менее 794 тысячи людей. К современному рабству правозащитники относят принудительный труд, торговлю людьми (включая на органы), и другие практики, похожие на рабство, например, брак без согласия человека. Также под рабством понимаются ситуации, когда человека эксплуатируют, и он не может отказаться или уйти из-за злоупотребления властью, угроз, насилия или обмана.

По подсчётам экспертов, на тысячу россиян приходится пять рабов. В рейтинге стран, где выше всего численность современных рабов, Россия заняла 64 место из 167 стран, это позиция между Молдавией и Египтом. Лидером анти-рейтинга является Северная Корея.

В отчёте сообщается, что чаще всего в рабы попадают мигранты из Вьетнама, Китая, Мьянмы и Северной Кореи, а также из России и Украины. В докладе упоминается, что КНДР направила 50 тысяч своих граждан в Россию для строительства стадионов к чемпионату мира по футболу в качестве рабов.

Не редкость современное рабство в Республиках Северного Кавказа, по словам правозащитников, в Дагестане используют людей в качестве рабов на кирпичных заводах, в России также встречается детское рабство – когда несовершеннолетних отправляют попрошайничать на улицу.

К рабскому труду относят правозащитники и работу заключённых в исправительных учреждениях. Это объясняется тем, что хоть формально они и получают какое-то вознаграждение, но в целом их принуждают к труду.

По мнению представителей Фонда, к секс-рабству в России привлекаются и взрослые, и несовершеннолетние гражданки из Вьетнама, Украины, Молдавии, Нигерии и республик Центральной Азии. Этих секс-рабынь эксплуатируют в публичных домах, гостиницах, развлекательных заведениях. Также к сексуальному рабству относят насильственную выдачу замуж, чаще это практикуется на Северном Кавказе.