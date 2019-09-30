ИА «Ореанда-Новости». Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась спецдокладчику ООН на судебные решения по делам задержанных во время акций протеста в Москве, пишет «Интерфакс».



Правозащитники заявили, что все решения по делам, причём как по уголовным, так и по административным, принимались в интересах власти. В связи с этим у правозащитников возник вопрос о независимости судей.



Они попросили спецдокладчика поставить перед российскими властями вопрос о том, что Россия не соблюдает Международный пакт о гражданских и политических правах. Кроме того, «Агора» просит назначить экспертов для подготовки доклада для ООН по этой теме.



Напомним, ранее в Москве прошли несогласованные акции протеста, на которых было задержано более двух тысяч человек.