ИА «Ореанда-Новости». Фонд «Общественный вердикт» в течение месяца направил уже три обращения в Следственный комитет в связи с чрезмерным применением силы сотрудниками полиции и Росгвардии на несогласованном митинге в Москве 27 июля, пишет «Интерфакс».



В заявлении правозащитники ссылаются на видеозаписи с акции, которые распространены в интернете. На них видно, что силовики жестоко задерживают людей, в том числе и подростков.



Юристы попросили проанализировать записи и дать правовую оценку действия сотрудников правоохранительных органов.



Напомним, несогласованная акция протеста прошла в Москве 27 июля. На ней было задержано более тысячи человек.