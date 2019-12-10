ИА «Ореанда-Новости». Шамана из Якутии Александра Габышева, который возобновил свой поход на Москву, опять задержали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитников «Правозащиты Открытки».



Отмечается, что сотрудники ФСБ также приходили к сестра шамана, чтобы вручить ему повестку, но женщина посоветовала искать его на трассе и вручить повестку лично.



Задержан также и член «отряда» Габышева – Евгений Ростокин. Однако после допроса его отпустили.



Напомним, Габышев начал поход из Якутии в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина. Он успел пройти около трёх тысяч километров, у него появились последователи. Однако в сентябре его задержали правоохранители в масках и с оружием.