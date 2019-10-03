ИА «Ореанда-Новости». Экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, на которого ранее завели дело об экстремизме, пишет «Интерфакс».



Об этом рассказала адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева, которая представляет интересы шамана.



Правозащитники сообщили, что будут проводить свою независимую экспертизу. Они добавили, что амбулаторная экспертиза не может дать достоверное заключение.



Напомним, Габышев, ещё в марте этого года объявил о пешем походе в Москву. По прибытию в столицу он собирался провести секретный обряд по изгнанию президента Владимира Путина из Кремля.