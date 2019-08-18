Проведение этого культурного события запланировано на 20 и 21 сентября.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы государственного музея-заповедника «Петергоф», особенностью проведения праздника станет мультимедийный спектакль, который перенесёт зрителей в эпоху XVIII века. Само представление состоится на Большом каскаде. Жизнь российской императрицы, её основные вехи правления стали ключевой темой спектакля. Выбор этой темы в текущем году при проведении праздника фонтанов не случаен – в 2019 году исполняется двести девяносто лет со дня рождения одной из самых знаковых фигур в российской политике.

По словам организаторов, мультимедийный спектакль будет представлять собой уникальное шоу, в котором используются последние технические новшества. Среди них можно выделить 3D-проекцию, пиротехническое оборудование и картинку, созданную при помощи лазера. Сам спектакль имеет название «#императрица2019». Эффектным завершением спектакля станет зрелищный фейерверк, который будет запущен поздним вечером.

Стоит отметить, что и героиня спектакля и место его проведения тесно взаимосвязаны. Здесь впервые появилась императрица тогда ещё в качестве невесты для князя Петра Фёдоровича. Общественность увидела в Петергофе Екатерину Вторую в роли законной супруги другого правителя – Петра Третьего. Сотрудники государственного музея-заповедника «Петергоф» утверждают, что именно это место стало началом для долгого пути царствования одной из известных в истории Российского государства женщины-правительницы.