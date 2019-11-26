ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён законопроект, который предлагает повысить до 70 лет предельный возраст службы для ректоров вузов.



Сегодня предельный возраст составляет 65 лет. Отмечается, что нововведение коснётся не только ректоров, но и проректоров и глав вузов.



Документ в нижнюю палату парламента внесли депутаты от фракции «Единая Россия». По мнению авторов, это «обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы».