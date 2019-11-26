26.11.2019, 23:05
Предельный возраст для ректоров вузов предлагают повысить до 70 лет
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён законопроект, который предлагает повысить до 70 лет предельный возраст службы для ректоров вузов.
Сегодня предельный возраст составляет 65 лет. Отмечается, что нововведение коснётся не только ректоров, но и проректоров и глав вузов.
Документ в нижнюю палату парламента внесли депутаты от фракции «Единая Россия». По мнению авторов, это «обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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