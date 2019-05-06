ИА «Ореанда-Новости» Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа парламентариев из различных фракций внесли на рассмотрение проект закона о помощи семьям по погашению ипотечного кредита после рождения третьего или последующих детей.

Инициатива связана с реализацией положений послания президента России Владимира Путина. Володин сослался на поставленную главой государства задачу: при рождении третьего или последующих детей семьи должны получить из бюджета компенсацию для погашения ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что закон будет иметь обратную силу и начнёт действовать с 1 января 2019 года (а значит, компенсацию получат и те семьи, в которых такие дети уже родились в текущем году и в которых они родятся прежде чем закон будет принят).

Проект документа будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая, затем он в приоритетном порядке будет вынесен на обсуждение депутатов Думы.