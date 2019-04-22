ИА «Ореанда-Новости» В Следственном комитете России полагают, что к убийству следователя по особо важным делам, подполковника Евгении Шишкиной в октябре 2018 года и покушению на свидетеля, проходившего по одному из дел, которые она вела, могут быть причастны одни и те же лица, а именно подозреваемые в хищении денежных средств с банковских карт. Один из них в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве изобличил других фигурантов дела. После этого ему стали угрожать физической расправой. Осенью 2015 года в Санкт-Петербурге на него напали двое мужчин и причинили тяжкий вред здоровью.

По делу Шишкиной в 2018 году были арестованы несколько человек.