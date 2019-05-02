ИА «Ореанда-Новости» Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Александр Тарушкин сообщил, что рассматривается вопрос о создании службы воздушных маршалов. Полковник указал, что инициатива находится на стадии обсуждения, конкретных решений, в том числе в отношении сроков, пока не принято.

Сотрудники службы должны выявлять потенциально опасных лиц, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту авиалайнеров. Вопрос об учреждении воздушных маршалов впервые был предложен для обсуждения несколько лет назад.

Ранее представители министерства сообщали, что закон «О полиции» и соответствующий указ президента России не предусматривают организации подразделений, осуществляющих полномочия воздушных маршалов.