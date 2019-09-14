ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством финансов поправки к Налоговому кодексу РФ сообщила, что в соответствии с ними начиная с 2020 года будет взиматься акциз с электронных систем доставки никотина, то есть с вейпов и электронных сигарет, а также устройств для нагревания табака. Предполагается, что ставка налога составит 50 рублей за одно устройство и в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2 рубля.

Проект закона, в соответствии с которым к категории подакцизных товаров были отнесены электронные сигареты и вейпы, был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности ещё в мае 2019 года, однако системы нагревания табака к данной категории отнесены не были. В начале лета глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что в ведомстве готовы рассмотреть вопрос о распространении акциза на системы нагревания табака.