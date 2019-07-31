ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи выступили с инициативой ввести различные составы потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста. Если применить предложенный подход, мужчинам будет необходимо примерно на 14 % больше средств, чем женщинам.

Соответствующие предложения были направлены во все профильные ведомства. Они будут обсуждаться на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. В настоящее время он рассчитывается только для граждан трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

Сейчас годовая потребительская корзина взрослого человека весит 808 килограмм; по новым нормам это 980 килограмм для мужчин и 837 килограмм для женщин. Увеличены порции мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, овощей и других категорий продовольствия. В то же время количество хлеба и картофеля в корзине уменьшено.