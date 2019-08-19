ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ либо в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие введение наказаний за несанкционированную продажу военной формы. Помимо этого предлагается ужесточить ответственность за незаконное ношение формы и знаков различия.

В настоящее время в специализированных торговых точках требуют предъявить служебное удостоверение только при покупке формы правоохранительных органов, а в отношении армейского обмундирования такого требования нет.

«Сегодня в России совершенно бесконтрольно шьют и продают военную амуницию… Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления», – сказал по этому поводу военный обозреватель Владислав Шурыгин, добавив, что это «не прибавляет авторитета» российской армии.