ИА «Ореанда-Новости». Предполагаемым виновником авиакатастрофы под Тверью, где погибло 13 человек и несколько оказались в больнице, оказался водитель микроавтобуса Ford Transit. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия. Выжившие люди сейчас в реанимации, большинство пассажиров микроавтобуса был женщинами – сотрудницами медучреждения, которые ехали на учёбу.



Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль уголовное дело по факту аварии в Тверской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в мессенджере WhatsApp.

Областное управление Следственного Комитета возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи.

«В автотранспортных предприятиях затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок», – проинформировали в СК.

Напомним, ДТП произошло 5 октября рано утром на 15-м км трассы Тверь – Ржев. Столкнулись рейсовый автобус ЛИАЗ и микроавтобус Ford Transit. По предварительной версии, микроавтобус выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автобусом. Очевидцы сообщают, что уйти от столкновения не представлялось возможным. Всю известную ранее информацию о случившемся ИА «Ореанда-Новости» сообщало ранее (по ссылке).

Как сообщает ресурс tverigrad.ru, двое выживших в ДТП сейчас находятся в реанимации, им оказывают помощь. Их поместили в Городскую больницу скорой медицинской помощи в Твери.

У 64-летней женщины состояние средней степени тяжести, она находится отделении сочетанной травмы, 19-летний мужчина и 48-летний мужчина – в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщает ресурс TVTver.ru, ссылаясь на слова главного врача БСМП Константина Шахматова.

Ранее мы публиковали список погибших. В основном среди имён – женщины. Сообщается, что больше половины пассажиров микроавтобуса – сотрудницы местных больниц, которые ехали в областной центр для повышения квалификации.