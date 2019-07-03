ИА "Ореанда-Новости" Занятые в бизнесе жители подмосковного Волокаламска смогут получить профессиональную помощь в создании и развитии своего дела в специализированном центре «Мой бизнес». Это уже пятый по счёту офис в Подмосковье, сотрудники которого оказывают предпринимателям подобного вида услуги. Данные центры открываются в рамках национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса.

Услуги поддержки предпринимателей оказываются бесплатно. Бизнесмены могут обратиться в центр по всем основным вопросам строительства собственного дела. Например, регистрация предприятия, перечень необходимых документов для запуска дела. Смогут помочь даже подобрать помещение и подключить его к основным коммуникационным сетям.

Для центра «Мой бизнес» не стали строить отдельное здание. Офисы разместились в помещениях многофункциональных центров, коворкингов и торгово-промышленных палат. Отдельным видом сотрудничества стало размещение «Моего бизнеса» в зданиях банка «Возрождение». По словам представителя банка Елены Салтыковой, открытие центров поддержки бизнеса рядом с банковской организацией способствует взаимовыгодному сотрудничеству, ведь сотрудники банка готовы также оказать квалифицированную помощь бизнесменам.

Ранее центры «Мой бизнес» были открыты в таких городах Подмосковья как Люберцы, Коломна, Реутов и Можайск. В планах организаторов открытие офисов поддержки бизнеса в Красногорске, Солнечногорске, Королеве, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Ногинске, Истре и Мытищах. В перспективе покрыть центрами все города Подмосковья.