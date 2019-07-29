Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федеральной службы государственной статистики (или Росстат).

Сотрудники Росстата проанализировали данные финансовых отчётов российских компаний за период с января по май текущего года. Финансовый результат представляет собой сумму прибыли, полученной компанией, из которой вычли стоимость всех расходов и убытков. В бухгалтерской сфере этот показатель называют сальдированный финансовый результат. За вышеуказанный период времени этот результат был равен шести с половиной триллионов рублей. В аналогичном периоде прошлого года было на тридцать шесть с половиной процентов меньше.

Российские предприниматели, занятые в области строительства и управления недвижимым имуществом, научились зарабатывать лучше остальных. Здесь наблюдается рост в 5,7 и 5,9 раза соответственно. Предприятия, занятые логистикой, также показали хорошие результаты – здесь показатели поднялись примерно наполовину. А в области сельского и лесного хозяйства, а также в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства этот коэффициент превысил пятидесятипроцентный порог.

Специалисты Росстат отметили, что неплохо складываются дела на предприятиях, занятых системами трубопроводов, добычи полезных ископаемых, например, таких как уголь. Компании, обеспечивающие грузовые и пассажирские перевозки, также продемонстрировали положительные финансовые результаты, отмечает Федеральная служба государственной статистики.