ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 12 июня террористы предприняли очередное нападение на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в Сирии.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Алексей Бакин рассказал, что атака была осуществлена при посредстве беспилотных летательных аппаратов, которые поднялись в воздух с территории Идлибской зоны деэскалации.Бакин уточнил, что ни пострадавших, ни материального ущерба с российской стороны нет. Авиабаза продолжает работу в штатном режиме.