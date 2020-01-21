ИА «Ореанда-Новости». Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать Алёну Водонаеву за её высказывание о маткапитале. 

По его мнению, телеведущая оскорбила множество россиян, за что должна ответить по закону. Согласно КоАП РФ её можно привлечь к ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, и наложить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. 

Ранее, Алёна Водонаева опубликовала в сети Instagram пост с комментарием о выплате материнского капитала как на первого, так и на последующих детей. Она написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» будут рожать много детей, лишь бы получить от государства побольше денег.