21.01.2020, 15:05
Председатель Госдумы предложил наказать Водонаеву за её высказывание о маткапитале
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать Алёну Водонаеву за её высказывание о маткапитале.
По его мнению, телеведущая оскорбила множество россиян, за что должна ответить по закону. Согласно КоАП РФ её можно привлечь к ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, и наложить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Ранее, Алёна Водонаева опубликовала в сети Instagram пост с комментарием о выплате материнского капитала как на первого, так и на последующих детей. Она написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» будут рожать много детей, лишь бы получить от государства побольше денег.
По его мнению, телеведущая оскорбила множество россиян, за что должна ответить по закону. Согласно КоАП РФ её можно привлечь к ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, и наложить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Ранее, Алёна Водонаева опубликовала в сети Instagram пост с комментарием о выплате материнского капитала как на первого, так и на последующих детей. Она написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» будут рожать много детей, лишь бы получить от государства побольше денег.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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