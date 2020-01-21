По его мнению, телеведущая оскорбила множество россиян, за что должна ответить по закону.Ранее, Алёна Водонаева опубликовала в сети Instagram пост с комментарием о выплате материнского капитала как на первого, так и на последующих детей. Она написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» будут рожать много детей, лишь бы получить от государства побольше денег.