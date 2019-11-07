ИА «Ореанда-Новости». Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская заявила, что остаётся главой организации, пишет «МК».



Ранее появилась информация о том, что Салиховской выразили недоверие и в Комитете состоялись выборы правления. В новый состав Салиховская якобы не попала.



Отмечается, что изменения в организации должны быть зарегистрированы в Минюсте. При этом ранее речь была о том, что уход с должности Салиховской связан с тем, что она при оценке трагедии в Забайкалье, где солдат расстрелял восьмерых сослуживцев, исключила из возможных причин произошедшего «дедовщину».



Между тем замглавы комитета Андрей Курочкин отметил, что числиться председателем КСМ Салиховская будет до тех пор, пока соответствующий документ не поступит в Минюст.