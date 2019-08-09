ИА «Ореанда-Новости» Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что подписи в поддержку кандидатов следует собирать в электронном виде через портал госуслуг.

«Если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовались более 5 миллионов человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена», – сказал чиновник. Он указал на то, что обработать подписи и сформировать списки по каждому из кандидатов можно при посредстве государственной автоматизированной системы «Выборы».

«Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель – прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации», – заявил глава избиркома.