ИА «Ореанда-Новости» Глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил средствам массовой информации, что украинские подразделения обстреляли посёлок Ясное зажигательными боеприпасами. Один из жилых домов загорелся. Сотрудники спасательных служб вступили в борьбу с огнём. Сведений о пострадавших пока нет.

Безносов обратился к международным организациям с заявлением о том, что «подобные ничем не спровоцированные действия украинских силовиков против мирного населения в преддверии заседания контактной группы в Минске открыто демонстрируют своё нежелание установлению мира на Донбассе».

Представители МЧС ДНР сообщили, что в течение недели обстрелы украинских силовиков привели к шести пожарам, причём в одном из эпизодов пожарные не имели возможности начать тушение возгорания вследствие продолжающихся боевых действий.