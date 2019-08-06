ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Балан заявил, что исправительные центры, учреждённые для нового наказания в виде принудительных работ, находятся на грани переполнения.

«Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6 %, в большинстве из них мест уже нет», – сказал чиновник. В связи с этим Балан призвал региональные власти оказать содействие в поиске зданий для исправительных центров.

«На сегодняшний день в 61 субъекте РФ создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест. До конца августа планируем дополнительно открыть ещё девять участков исправительных центров в восьми субъектах РФ с общим лимитом 589 мест». Данного количества, как сказал Балан, явно недостаточно, добавив, что в 21 регионе вообще нет учреждений данного профиля.

Ныне в соответствии с законом около 190 тысяч осужденных к лишению свободы имеют право на ходатайство о переводе на принудительные работы, и более 6,7 тысяч человек уже воспользовались этим правом. «С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать ещё более 3 тысяч мест, в следующем году – ещё около 6 тысяч», – сказал замглавы ФСИН.